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Леандро Паредес: «Отыграть отставание от „Локомотива“ возможно»
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Леандро Паредес: «Отыграть отставание от „Локомотива“ возможно» 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его команде по силам сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице чемпионата России «Локомотива». Красно-зеленые за 7 туров до конца сезона на 7 очков опережают сине-бело-голубых.
— Главная цель «Зенита» сейчас — золотые медали или попадание в Лигу чемпионов?
— Мы понимаем, что игр до конца чемпионата все меньше, а мы пока далеко от лидера. Поэтому основная задача — прежде всего, обеспечить участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да, математически мы еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в главный еврокубок.
— Отыграть у «Локо» семь очков за семь туров реально?
— Все возможно. Всегда есть хотя бы один шанс — я искренне верю в это. (Егор БЫЧКОВ)
Полностью интервью Паредеса
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