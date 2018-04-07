Леандро Паредес: «Отыграть отставание от „Локомотива“ возможно»

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его команде по силам сократить отставание от лидирующего в турнирной таблице чемпионата России «Локомотива». Красно-зеленые за 7 туров до конца сезона на 7 очков опережают сине-бело-голубых.

— Главная цель «Зенита» сейчас — золотые медали или попадание в Лигу чемпионов?

— Мы понимаем, что игр до конца чемпионата все меньше, а мы пока далеко от лидера. Поэтому основная задача — прежде всего, обеспечить участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да, математически мы еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в главный еврокубок.

— Отыграть у «Локо» семь очков за семь туров реально?

— Все возможно. Всегда есть хотя бы один шанс — я искренне верю в это. ( Егор БЫЧКОВ

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