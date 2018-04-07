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Паредес: «Перенос матча „Амкар“ — „Локомотив“ в Москву не кажется нормальным»
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Паредес: «Перенос матча „Амкар“ — „Локомотив“ в Москву не кажется нормальным» 

SPORT24.ru 15 минут назад
Аргентинский полузащитник ”Зенита” Леандро Паредес поделился мнением о переносе матча 24-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» (2:1) из Перми в Москву.
«Не то что в Аргентине — мне кажется, ни в одной точке земного шара подобное просто не может произойти. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Мне не кажется это нормальным, но мое мнение тут никакой роли не играет», — цитирует Паредеса.
Леандро также рассказал о главной цели «Зенита» на концовку сезона: «Мы понимаем, что игр до конца чемпионата все меньше, а мы пока далеко от лидера. Поэтому основная задача — прежде всего, обеспечить участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Да, математически мы еще можем стать чемпионами, но важнее всего сейчас попасть в главный еврокубок. Отыграть у „Локо“ семь очков за семь туров? Все возможно. Всегда есть хотя бы один шанс — я искренне верю в это».
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