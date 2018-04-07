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Букмекеры оценили шансы «Краснодара» выиграть у «Зенита» после ухода Шалимова
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Букмекеры оценили шансы «Краснодара» выиграть у «Зенита» после ухода Шалимова 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура РФПЛ «Зенит» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Это будет первый матч гостей после ухода Игоря Шалимова с поста главного тренера.
Аналитики склоняются к тому, что «Зенит» сможет одержать победу. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.80. На победу «Краснодара» можно поставить за 4.50, на ничью — за 3.40.
Поставить на победу питерцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.85. Коэффициент на то, что «быки» не проиграют, — 1.95.
Эксперты не уверены, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.87. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.83.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше данного значения котируется за 1.75.
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