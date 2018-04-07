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Президент «Спортинга» отстранил 19 игроков команды за поражение в матче Лиги Европы
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Президент «Спортинга» отстранил 19 игроков команды за поражение в матче Лиги Европы 

Vprognoze.ru 40 минут назад
Фото: Vprognoze.ru
Президент «Спортинга» Бруно де Карвалью отстранил 19 игроков после поражения в матче ЛЕ. Напомним, «Спортинг» в первом четвертьфинальном матче ЛЕ уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 2:0. Сообщается, Карвалью публично раскритиковал игроков своей команды, опубликовав свое недовольство выступлением команды на странице в «Фейсбук». Игроки клуба увидели запись президента и решили ответить ему своим сообщением. В частности, почти все игроки основного состава на своих страницах в «Инстаграме» опубликовали текст, в котором выразили недовольство публичной критикой президента клуба и заявили об отсутствии поддержки от человека, который должен был стать лидером команды. Под текстом сообщения подписалось 19 человек «Спортинга». Этот ответ вызвал гневную реакцию со стороны Бруно де Карвалью. Президент клуба ответил, что его достали избалованные дети, которые никого не уважают и все те игроки, которые подписались под сообщением, будут отстранены от основной команды. Таким образом, вероятнее всего в ближайшем туре чемпионата Португалии за «Спортинг» сыграет молодежный состав. Добавим, ответный матч между «Спортингом» и «Атлетико» в Лиге Европы запланирован на 12 апреля.
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