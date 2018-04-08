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«Барселона» повторила рекорд по числу матчей без поражений в Примере
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«Барселона» повторила рекорд по числу матчей без поражений в Примере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: «Твиттер» «Барселоны»
«Барселона» на своем поле одержала победу над «Леганесом» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 3:1, сообщает ТАСС.
Таким образом, каталонский клуб достиг отметки в 38 игр подряд без поражений в национальном первенстве и повторил рекорд «Реал Сосьедада».
Клуб из Сан-Себастьяна в период с апреля 1979 по май 1980 года также не знал поражений в Примере в течение 38 матчей кряду.
В своей беспроигрышной серии «Барселона» имеет в активе 31 победу и семь ничьих. Последние поражение «сине-гранатовых» в чемпионате Испании датировано 8 апреля 2017 года, когда «Барса» на выезде уступила «Малаге» со счетом 0:2.
Следующим соперником подопечных Эрнесто Вальверде в Примере станет «Валенсия». Игра состоится 14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
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