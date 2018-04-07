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Волейболистки «Приморочки» победили «Олимп» в первом домашнем матче
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Волейболистки «Приморочки» победили «Олимп» в первом домашнем матче 

Prim.News 1 час назад
Они выиграли со счетом 3:0.
Владивостокский женский волейбольный клуб «Приморочка» победил «Олимп» из Новосибирской области в домашнем матче 20-ого тура чемпионата России среди команд Высшей лиги «А».
Первая встреча из двухматчевой серии, проходившая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяек паркета (25:19, 25:16, 25:23). Повторный матч пройдет 8 апреля. Начало в 13:30. Вход в спортивный комплекс «Олимпиец» свободный.
В активе «Приморочки» сейчас 27 побед и 83 набранных очка.
В первом круге чемпионата на паркете «Олимпа» соперницы обменялись победами: со счетом 3:0 выиграла «Приморочка», со счетом 3:2 — «Олимп».
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