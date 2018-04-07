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Аллегри: «Нереально каждый год побеждать в чемпионате и Лиге чемпионов»
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Аллегри: «Нереально каждый год побеждать в чемпионате и Лиге чемпионов» 

Евро-футбол.Ру 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, насколько сложно рассчитывать на победу во всех турнирах.
"Люди считают, что «Ювентус» должен выигрывать чемпионат Италии и Лигу чемпионов каждый год, но это нереально. "Реал", «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити» не могут с этим справиться, так почему же тогда от «Ювентуса» стоит ждать успеха во всех турнирах?
В Лиге чемпионов всё может измениться за пять минут любого матча, в плей-офф многое зависит от жеребьёвки. В чемпионате у вас есть 38 матчей для того, чтобы завоевать титул", — сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.
"Ювентус" проиграл «Реалу» (0:3) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
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