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«СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 0:2. Видеообзор матча
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«СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 0:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Амкар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 25-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Этот матч стал первым для хабаровчан после назначения на пост главного тренера Сергея Передни.
Голами в составе гостей отметились Александр Рязанцев и Михаил Костюков, забивший в компенсированное время. На 57-й минуте игрок команды хозяев Дмитрий Кабутов жёстко сыграл против защитника Петара Занева и получил прямую красную карточку.
Таким образом, «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 13-й матч подряд.
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