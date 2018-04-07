«СКА-Хабаровск» — «Амкар» — 0:2. Видеообзор матча

«Амкар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 25-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Этот матч стал первым для хабаровчан после назначения на пост главного тренера Сергея Передни

Таким образом, «СКА-Хабаровск» не может выиграть уже 13-й матч подряд.