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«Зенит» — «Краснодар»: онлайн трансляция — в 16.30
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«Зенит» — «Краснодар»: онлайн трансляция — в 16.30 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
7 апреля, в субботу, состоится центральный матч 25-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и «Краснодаром». Перед встречей питерцы и краснодарцы занимают соседние строчки в таблице — четвертое (42 очка) и пятое места (41 очко) соответственно. Игра команд состоится в субботу и начнется в 16.30 по московскому времени.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать репортаж, оценки, хайлайты (видео), комментарии футболистов, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Зенит» — «Краснодар».
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