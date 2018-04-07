«Зенит» — «Краснодар»: онлайн трансляция — в 16.30

7 апреля, в субботу, состоится центральный матч 25-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и «Краснодаром». Перед встречей питерцы и краснодарцы занимают соседние строчки в таблице — четвертое (42 очка) и пятое места (41 очко) соответственно. Игра команд состоится в субботу и начнется в 16.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».

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Прямая трансляция матча «Зенит» — «Краснодар».