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«Зенит» — «Краснодар»: прямая трансляция — в 16.30
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«Зенит» — «Краснодар»: прямая трансляция — в 16.30 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В эти выходные пройдет 25-й тур российской футбольной премьер-лиги. Центральной игрой уик-энда станет игра "Зенита" и «Краснодара» на стадионе «Санкт-Петербург». Перед встречей питерцы и краснодарцы занимают соседние строчки в таблице — четвертое (42 очка) и пятое места (41 очко). Игра команд состоится в субботу и начнется в 16.30 по московскому времени.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать репортаж, оценки, хайлайты (видео), комментарии футболистов, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Зенит» — «Краснодар».
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