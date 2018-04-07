«Зенит» — «Краснодар»: прямая трансляция — в 16.30

В эти выходные пройдет 25-й тур российской футбольной премьер-лиги. Центральной игрой уик-энда станет игра "Зенита" и «Краснодара» на стадионе «Санкт-Петербург». Перед встречей питерцы и краснодарцы занимают соседние строчки в таблице — четвертое (42 очка) и пятое места (41 очко). Игра команд состоится в субботу и начнется в 16.30 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».

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Прямая трансляция матча «Зенит» — «Краснодар».