Вальверде: «Пока не стоит поздравлять „Барселону“ с выходом в полуфинал ЛЧ»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда ещё не решила задачу по выходу в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на победу в первой игре с «Ромой» (4:1).

"Мы должны помнить о том, что «Рома» забила три мяча в ворота «Челси» и в Риме, и на «Стэмфорд Бридж». Мне понравилась игра ребят в поединке с итальянской командой, поскольку это был очень сложный матч. В четвертьфинале Лиги чемпионов нет слабых команд, поэтому я уверен, что римляне сделают всё, чтобы доставить нам проблемы в ответном поединке", — приводит слова Вальверде Football Italia.

Ответный матч пройдёт в Риме 10 апреля.