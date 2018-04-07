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Вальверде: «Пока не стоит поздравлять „Барселону“ с выходом в полуфинал ЛЧ»
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Вальверде: «Пока не стоит поздравлять „Барселону“ с выходом в полуфинал ЛЧ» 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что его команда ещё не решила задачу по выходу в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на победу в первой игре с «Ромой» (4:1).
"Мы должны помнить о том, что «Рома» забила три мяча в ворота «Челси» и в Риме, и на «Стэмфорд Бридж». Мне понравилась игра ребят в поединке с итальянской командой, поскольку это был очень сложный матч. В четвертьфинале Лиги чемпионов нет слабых команд, поэтому я уверен, что римляне сделают всё, чтобы доставить нам проблемы в ответном поединке", — приводит слова Вальверде Football Italia.
Ответный матч пройдёт в Риме 10 апреля.
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