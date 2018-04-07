«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. / ТАСС /. «Краснодар» одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Санкт-петербургская команда в последних пяти матчах чемпионата страны одержала одну победу. «Краснодар» провел свой первый матч после отставки Игоря Шалимова , командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Мурад Мусаев

В турнирной таблице «Зенит» занимает пятое место, набрав 42 очка в 24 играх. «Краснодар» с 44 очками (25 игр) расположился строчкой выше.

В следующем туре «Зенит» примет махачкалинский «Анжи», «Краснодар» также дома сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 14 апреля.