«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. «Краснодар» одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 2:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Александр Ерохин (33-я минута). У гостей отличились Олег Шатов (22), который выступает за «Краснодар» на правах аренды, права на него принадлежат «Зениту», и Виктор Классон (88).
Санкт-петербургская команда в последних пяти матчах чемпионата страны одержала одну победу. «Краснодар» провел свой первый матч после отставки Игоря Шалимова, командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Мурад Мусаев.
В турнирной таблице «Зенит» занимает пятое место, набрав 42 очка в 24 играх. «Краснодар» с 44 очками (25 игр) расположился строчкой выше.
В следующем туре «Зенит» примет махачкалинский «Анжи», «Краснодар» также дома сыграет с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 14 апреля.