Ещё
Евгений Бушманов: Все эти разговоры о переносе матча с «Амкаром» повлияли на игроков «Локомотива»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Бушманов: Все эти разговоры о переносе матча с «Амкаром» повлияли на игроков «Локомотива» 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, столичный клуб уступил «Амкару» (1:2) на домашней арене. Игра должна была пройти в Перми, но стороны договорились о переносе в Москву из-за погодных условий.
— В последнем туре «Локомотив» потерпел фиаско в матче с «Амкаром» и позволил «Спартаку» сократить отставание до двух очков. Правда, у подопечных Юрия Сёмина есть матч в запасе. Не надломит ли это железнодорожников? — Для красно-зелёных матч с «Ростовом» имеет исключительную важность с точки зрения психологии. Железнодорожникам необходимо побеждать, чтобы снова почувствовать уверенность. Думаю, они приложат для этого все силы.
— Не считаете, что поражение «Локомотива» в предыдущем туре стало проявлением футбольной справедливости? Клуб заплатил деньги и обеспечил себе ещё один домашний матч в концовке первенства, но проиграл. — Вся эта ситуация сыграла с железнодорожниками злую шутку. Сам Сёмин скептически относился к этой истории. Все эти разговоры о переносе встречи повлияли на футболистов. В итоге игроки «Локомотива» вышли на матч не до конца готовыми, — сказал специалист в интервью RT.
Советский спорт: последние новости
«Енисей» обыграл «Луч-Энергию» и продолжает лидировать в ФНЛ Вальверде, говоря о матче с "Ромой", вспомнил игру "волков" против "Челси" СМИ: Тренер молодежной команды Мусаев возглавит «Краснодар»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение