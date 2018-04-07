Евгений Бушманов: Все эти разговоры о переносе матча с «Амкаром» повлияли на игроков «Локомотива»

Напомним, столичный клуб уступил «Амкару» (1:2) на домашней арене. Игра должна была пройти в Перми, но стороны договорились о переносе в Москву из-за погодных условий.

— В последнем туре «Локомотив» потерпел фиаско в матче с «Амкаром» и позволил «Спартаку» сократить отставание до двух очков. Правда, у подопечных Юрия Сёмина есть матч в запасе. Не надломит ли это железнодорожников? — Для красно-зелёных матч с «Ростовом» имеет исключительную важность с точки зрения психологии. Железнодорожникам необходимо побеждать, чтобы снова почувствовать уверенность. Думаю, они приложат для этого все силы.

— Не считаете, что поражение «Локомотива» в предыдущем туре стало проявлением футбольной справедливости? Клуб заплатил деньги и обеспечил себе ещё один домашний матч в концовке первенства, но проиграл. — Вся эта ситуация сыграла с железнодорожниками злую шутку. Сам Сёмин скептически относился к этой истории. Все эти разговоры о переносе встречи повлияли на футболистов. В итоге игроки «Локомотива» вышли на матч не до конца готовыми, — сказал специалист в интервью RT.