Бывший защитник ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Градиленко сделал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» в 25-м туре РФПЛ.
Ставки: победа «Зенита» с форой "-1,5" за 3.10, точный счёт 2:0 за 8.25.
««Краснодар» поменял тренера. Это обычно положительно влияет на команду, но не в этой игре. В Питере играть тяжело, и «Зенит» объективно посильнее, хотя у него есть определённые проблемы с набором очков. В прошлом туре они обыграли «Уфу», и в этом продолжат эту победную серию», — отметил Градиленко.
Начало матча — сегодня, 7 апреля, в 16:30 мск.