«Зенит» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко с коэффициентом 3.10

Ставки: победа «Зенита» с форой "-1,5" за 3.10, точный счёт 2:0 за 8.25.

««Краснодар» поменял тренера. Это обычно положительно влияет на команду, но не в этой игре. В Питере играть тяжело, и «Зенит» объективно посильнее, хотя у него есть определённые проблемы с набором очков. В прошлом туре они обыграли «Уфу», и в этом продолжат эту победную серию», — отметил Градиленко.

Начало матча — сегодня, 7 апреля, в 16:30 мск.