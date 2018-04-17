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Вход на матч чемпионата России между «Анжи» и «Уралом» будет бесплатным
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Вход на матч чемпионата России между «Анжи» и «Уралом» будет бесплатным 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вход на матч 27-го тура чемпионата России между «Анжи» и екатеринбургским «Уралом», который пройдет в Махачкале, будет бесплатным, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба дагестанского клуба, акция распространяется на все сектора стадиона «Анжи-Арены», кроме «Diamond-1», «Diamond-2» и «Gold».
Встреча между «Анжи» и «Уралом» пройдет 21 апреля.
После 26 туров махачкалинский клуб с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (33) располагается на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" побил рекорд по средней посещаемости в одном сезоне Российской футбольной премьер-лиги.
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