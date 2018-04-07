«Краснодар» обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства

В матче 25-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал на своём поле «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Даниил Уткин Александр Бутенко . Таким образом, краснодарская команда одержала свою четвёртую подряд победу в турнире.

«Краснодар» (59 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Зенит» (35) находится на седьмой строчке.