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«Зенит» — «Краснодар», «Локомотив» — «Ростов». Видеопрогноз Анатолия Бышовца
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«Зенит» — «Краснодар», «Локомотив» — «Ростов». Видеопрогноз Анатолия Бышовца 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матчи 25-го тура РФПЛ «Зенит» — «Краснодар», «Локомотив» — «Ростов».
«Зенит» — «Краснодар»
Я думаю, что уход Шалимова скажется на игре, тем более, что сегодня нет пока адекватной замены. Для «Зенита» игра с командой, которая находится вблизи в турнирной таблицы, играет большую роль. Думаю, что «Зенит» имеет достаточно возможностей для того, чтобы добиться победы, которая приблизит его к соперничающим командам в борьбе за чемпионство.
«Локомотив» — «Ростов»
«Ростов» в матче с ЦСКА был достаточно конкурентоспособен. Думаю, что в какой-то степени плохая реализация, необоснованные ошибки в обороне, где не до конца были сыграны отдельные эпизоды, в надежде на вне игры, привели к поражению. В частности, мяч забитый Вернблумом, который принес победу ЦСКА.
Думаю, что победа «Амкара» над «Локомотивом» сослужит хорошую службу для того, чтобы в «Локомотиве» была соответствующая реакция на поражение. Да и сама ситуация в турнирной таблице будет достаточной мотивацией для того, чтобы добиться победы. Думаю, что у «Локомотива» для этого есть хорошие шансы.
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