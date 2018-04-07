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На сегодняшнем матче «Зенита» с «Краснодаром» в Петербурге ожидается 45 тысяч зрителей
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На сегодняшнем матче «Зенита» с «Краснодаром» в Петербурге ожидается 45 тысяч зрителей 

Интересант 36 минут назад
Футболисты петербургского «Зенита» в рамках 25 тура Российской футбольной Премьер-лиги примут сегодня на своем поле «Краснодар».
Как сообщили в пресс-службе питерской команды, на матче ожидается до 45 тысяч зрителей.
Напомним, после 23 игр подопечные Роберто Манчини набрали 42 очка и занимают 4-е место. На 2 очка их опережает ЦСКА, на 5 — «Спартак» (24 игры) и на 7 — «Локомотив».
«Краснодар» также претендует на медали, отставая от сине-бело-голубых всего на очко.
Сумеет ли «Зенит» не разочаровать сегодня своих болельщиков и продолжить борьбу за награды чемпионата — покажет встреча, которая начнется на стадионе «Санкт-Петербург» совсем скоро — в 16.30.
В прямом эфире телезрители из Петербурга и Ленобласти могут посмотреть игру на канале «78».
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