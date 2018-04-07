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«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и приблизились к «Енисею»
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«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» и приблизились к «Енисею» 

Газета.Ru 8 минут назад
Самарские «Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» в матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:1, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей хет-трик оформил Александр Соболев, по одному мячу забили Сергей Самодин и Георгий Зотов. В составе москвичей отметился Александр Руденко.
"Крылья" набрали 67 очков и сократили отставание от лидирующего красноярского «Енисея» до одного балла. «Спартак-2» с 35 очками занимает 13-е место.
В других матчах «Ротор» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), «Балтика» обыграла «Олимпиец» (2:1), а «Шинник» победил «Тюмень» (2:0).
Чемпионат России. ФНЛ. 31-й тур "Крылья Советов" (Самара) — «Спартак-2» (Москва) — 5:1 Голы: 1:0 — Самодин, 20; 2:0 — Зотов, 69; 2:1 — Руденко, 70; 3:1 — Соболев, 73; 4:1 — Соболев, 77; 5:1 — Соболев, 90+3
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