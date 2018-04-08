Промес: уверен, «Спартак» может играть ещё лучше

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу в гостевом матче 25-го тура РФПЛ с «Анжи» (4:1).

«Защита титула — это большой вызов для нас, тем более что «Локомотив» сейчас выше «Спартака» в турнирной таблице. Мы остаёмся в чемпионской гонке и стараемся выиграть каждый следующий матч.