Ещё
Промес: уверен, «Спартак» может играть ещё лучше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промес: уверен, «Спартак» может играть ещё лучше 

Чемпионат.com 8 апреля 2018
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу в гостевом матче 25-го тура РФПЛ с «Анжи» (4:1).
«Защита титула — это большой вызов для нас, тем более что «Локомотив» сейчас выше «Спартака» в турнирной таблице. Мы остаёмся в чемпионской гонке и стараемся выиграть каждый следующий матч.
Был ли матч с «Анжи» лучшим для нас нынешней весной? Это была хорошая игра, которая принесла результат. Но я уверен, что мы можем играть ещё лучше. На следующей неделе мы должны снова взять три очка», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
«Халкбанк» стал чемпионом Турции Гончаренко: терять столько очков на своём стадионе – ни в какие рамки не лезет Ташаев: надеюсь, мои шансы на попадание а сборную России увеличились
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван кандидат на замену Знарка
«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым
ФИФА может запретить аренду футболистов
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Членов МОК заподозрили в получении взяток
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение