Промес: уверен, «Спартак» может играть ещё лучше 

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу в гостевом матче 25-го тура РФПЛ с «Анжи» (4:1).
«Защита титула — это большой вызов для нас, тем более что «Локомотив» сейчас выше «Спартака» в турнирной таблице. Мы остаёмся в чемпионской гонке и стараемся выиграть каждый следующий матч.
Был ли матч с «Анжи» лучшим для нас нынешней весной? Это была хорошая игра, которая принесла результат. Но я уверен, что мы можем играть ещё лучше. На следующей неделе мы должны снова взять три очка», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.