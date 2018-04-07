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Валерий Петраков: Когда команда решат задачу по выживанию, важен результат
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Валерий Петраков: Когда команда решат задачу по выживанию, важен результат 

Советский спорт 1 час назад
— Нужна была победа. Мы ее не добились и от этого результат отрицательный. После удаления у нас было заметное преимущество. Но не нашлось игрока, который мог бы сыграть качественно в завершении атаки. Когда команда решат задачу по выживанию, важен результат. Если говорить о команде, то никто особо не выпадал. Заменами хотелось усилить атаку. Хочется чтобы фланги были активны и действовали острее, — цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
После этой игры «Томь» набрала 31 очко и занимает 18-е место. В следующем туре подопечные Петракова на выезде сыграют со «Спартаком-2».
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