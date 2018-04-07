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«Шахтёр» обыгрывает «Верес», киевское «Динамо» громит «Зарю»
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«Шахтёр» обыгрывает «Верес», киевское «Динамо» громит «Зарю» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 26-го тура чемпионата Украины состоялись два матча. «Шахтёр» на выезде победил «Верес», а киевское «Динамо» дома крупно обыграло «Зарю».
"Верес" — «Шахтёр» — 0:2  Голы: Тайсон, 24 — 0:1, Хочолава, 79 — 0:2.
"Верес": Бандура, Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин, Каленчук, Карасюк, Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня, Кулиш (Морзенко, 84).
"Шахтёр": Пятов, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Фред, Патрик (Додо, 87), Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентиньо, Феррейра (Гречишкин, 74).
"Динамо Киев" — «Заря» — 4:0  Голы: Бурда, 13 — 1:0, Вербич, 51 — 2:0, Беседин, 54 — 3:0, Цыганков, 88 — 4:0.
"Динамо Киев": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский, Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич, Беседин (Мораес, 78).
"Заря": Лунин, Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко, Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82), Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64), Фаупала.
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