«Шахтёр» обыгрывает «Верес», киевское «Динамо» громит «Зарю»

В рамках 26-го тура чемпионата Украины состоялись два матча. «Шахтёр» на выезде победил «Верес», а киевское «Динамо» дома крупно обыграло «Зарю».

"Верес" — «Шахтёр» — 0:2 Голы: Тайсон, 24 — 0:1, Хочолава, 79 — 0:2.

"Верес": Бандура, Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин, Каленчук, Карасюк, Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня, Кулиш (Морзенко, 84).

"Шахтёр": Пятов, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Фред, Патрик (Додо, 87), Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентиньо, Феррейра (Гречишкин, 74).

"Динамо Киев" — «Заря» — 4:0 Голы: Бурда, 13 — 1:0, Вербич, 51 — 2:0, Беседин, 54 — 3:0, Цыганков, 88 — 4:0.

"Динамо Киев": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский, Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич, Беседин (Мораес, 78).

"Заря": Лунин, Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко, Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82), Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64), Фаупала.