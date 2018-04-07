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«Шахтер» победил «Верес», киевское «Динамо» разгромило «Зарю»
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«Шахтер» победил «Верес», киевское «Динамо» разгромило «Зарю» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Фото: Soccer News
«Шахтер» обыграл «Верес» в матче 26-го тура чемпионской группы чемпионата Украины. За шесть туров до конца сезона донецкий клуб лидирует в таблице, опережая на 4 очка киевское «Динамо». Столичная команда в сегодняшней встрече разгромила «Зарю» — 4:0. Только «Шахтер» и «Динамо» сохранили математические шансы на чемпионство.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионская группа
26-й тур  "Верес" — «Шахтер» — 0:2 (0:1)
Голы: Тайсон, 24 (0:1). Хочолава, 78 (0:2).
"Динамо" — «Заря» — 4:0 (1:0)
Голы: Бурда, 13 (1:0). Вербич, 51 (2:0). Беседин, 54 (3:0). Цыганков, 88 (4:0).
Незабитый пенальти: Фопала (З), 68.
"Ворскла" — «Мариуполь» — 1:0 (0:0)
Гол: Сергийчук, 57.
Группа вылета
"Александрия" — «Сталь» — 2:0 (2:0)
Голы: Протасов, 14 (1:0). Грицук, 36 — с пенальти (2:0).
"Черноморец" — «Олимпик» — 3:1 (2:1)
Голы: Гладкий, 33 (1:0). Сондей, 42 (1:1). Гладкий, 43 (2:0). Матяж, 82 (3:0).
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