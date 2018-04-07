«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» в матче первенства ФНЛ 

ТАСС, 7 апреля. Самарские «Крылья Советов» одержали крупную победу над московским «Спартаком-2» со счетом 5:1 в домашнем матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе победителей забитыми мячами отметились Сергей Самодин (21-я минута), Александр Соболев (72, 77, 90) и Георгий Зотов (80). У проигравших отличился Александр Руденко (69). «Крылья Советов» не проигрывают в ФНЛ на протяжении девяти матчей. Безвыигрышная серия «Спартака-2» достигла 12 встреч.
В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают второе место, набрав 67 очков и одно очко проигрывая лидеру чемпионата — красноярскому «Енисею». «Спартак-2» с 35 очками идет 13-м.
В следующем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с калининградской «Балтикой», «Спартак-2» примет томскую «Томь». Обе встречи пройдут 11 апреля.
Результаты других матчей игрового дня:
"Луч-Энергия" (Владивосток) — «Енисей (Красноярск) — 0:1;
»Томь" (Томск) — «Тамбов» — 0:0;
"Ротор-Волгоград" — «Факел» (Воронеж) — 0:0;
"Олимпиец" (Нижний Новгород) — «Балтика» (Калининград) — 1:2;
"Шинник" (Ярославль) — «Тюмень» — 2:0.