«Крылья Советов» разгромили «Спартак-2» в матче первенства ФНЛ

ТАСС , 7 апреля. Самарские «Крылья Советов» одержали крупную победу над московским «Спартаком-2» со счетом 5:1 в домашнем матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «Крылья Советов» занимают второе место, набрав 67 очков и одно очко проигрывая лидеру чемпионата — красноярскому «Енисею». «Спартак-2» с 35 очками идет 13-м.

В следующем туре «Крылья Советов» в гостях сыграют с калининградской «Балтикой», «Спартак-2» примет томскую «Томь». Обе встречи пройдут 11 апреля.

Результаты других матчей игрового дня:

"Луч-Энергия" (Владивосток) — «Енисей (Красноярск) — 0:1;

»Томь" (Томск) — «Тамбов» — 0:0;

"Ротор-Волгоград" — «Факел» (Воронеж) — 0:0;

"Олимпиец" (Нижний Новгород) — «Балтика» (Калининград) — 1:2;

"Шинник" (Ярославль) — «Тюмень» — 2:0.