Встреча 32-го тура первенства ФНЛ пройдет 11 апреля и начнется в 17:00. Последний матч на главной арене «Петровского» «Зенит-2» провел в мае 2015 года. Тогда в рамках первенства второго дивизиона сине-бело-голубые проиграли «Спартаку-2» 0:3. Благодаря той победе красно-белые оформили выход в ФНЛ.
Напомним, в марте петербургский клуб планировал провести на основном поле «Петровского» матч второй команды против «Енисея». Из-за холодной погоды игру перенесли на малую арену, где петербуржцы провели все предыдущие домашние матчи.
«Зенит-2», который с декабря 2017 года возглавляет Константин Зырянов, после 31 тура занимает в турнирной таблице 19-е место, имея в активе 28 очков. Сине-бело-голубые в весенней части ФНЛ одержали две победы и потерпели четыре поражения. «Луч-Энергия» с 32 очками идет на 16-й позиции.