«Зенит-2» — «Луч-Энергия». Матч состоится на главной арене «Петровского»

Встреча 32-го тура первенства ФНЛ пройдет 11 апреля и начнется в 17:00. Последний матч на главной арене «Петровского» «Зенит-2» провел в мае 2015 года. Тогда в рамках первенства второго дивизиона сине-бело-голубые проиграли «Спартаку-2» 0:3. Благодаря той победе красно-белые оформили выход в ФНЛ.

Напомним, в марте петербургский клуб планировал провести на основном поле «Петровского» матч второй команды против «Енисея». Из-за холодной погоды игру перенесли на малую арену, где петербуржцы провели все предыдущие домашние матчи.