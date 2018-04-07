Мусаев: не будем экспериментировать до конца сезона

Новый главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об ожиданиях от матча 25-го тура РФПЛ с «Зенитом» , а также поделился эмоциями от назначения на пост наставника «быков».

«Для меня такое решение, конечно, было немного неожиданным. В этот момент я был дома, чувства, эмоции меня переполняли. Но, думаю, это стандартная ситуация, когда тренер первый раз возглавляет команду Премьер-Лиги. Позвонил Сергей Николаевич, мы договорились о встрече, и я уже знал, что на ней будет объявлено. Экспериментировать в оставшееся до конца сезона время мы не будем. Задача — максимальная на каждый матч. Будем стараться добиться наилучшего результата и показать красивый атакующий футбол, который присущ нашему клубу. С интересом разбирали игры «Зенита» с «РБ Лейпциг», который по манере похож на нас. Те тоже играют в четыре защитника, и в том матче у немцев проходили передачи вразрез — как раз то, что мы любим делать. Помимо матчей с «Лейпцигом» просмотрели и другие встречи «Зенита». Понимаем, как «Зенит» будет выходить в атаку и как будет завершать атаки. Осталось только это понимание воплотить в игру», — сказал Мусаев в эфире телеканал «Наш футбол».