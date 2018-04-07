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«Ротор» и «Факел» сыграли вничью
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«Ротор» и «Факел» сыграли вничью 

Советский спорт 1 час назад
«Факел» с 23 очками занимает последнее место. У «Ротора» 33 очка и 15-е место. В следующем туре «Ротор» примет «Авангард», а «Факел» — «Кубань».
ФНЛ 31-й тур  «Ротор-Волгоград» — «Факел» — 0:0
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