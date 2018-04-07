«Ротор» и «Факел» сыграли вничью

«Факел» с 23 очками занимает последнее место. У «Ротора» 33 очка и 15-е место. В следующем туре «Ротор» примет «Авангард», а «Факел» — «Кубань».

ФНЛ 31-й тур «Ротор-Волгоград» — «Факел» — 0:0