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Тренер воронежского «Факела» рассказал, когда команда начнет забивать
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Тренер воронежского «Факела» рассказал, когда команда начнет забивать 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Воронежский «Факел» сыграл вничью с волгоградским «Ротором» — обе команды не забили ни одного гола.
Для воронежцев это уже шестая по счету игра, в которой «Факел» не забил ни разу. И это при том, что команде грозит вылет из ФНЛ.
«Ни «Ротор», ни нас этот результат не устраивает. Мы отстаем и прилично отстаем, — прокомментировал после игры воронежский тренер Павел Гусев. — Были моменты с натяжкой в первом тайме, «Ротор» больше владел и территорией, и игровым преимуществом, но до реальных моментов дело не доходило. Во втором тайме мы выровняли игру, подбор мяча четче стал, неплохо провели мы две быстрых атаки, которые при более высоком исполнительском мастерстве наших игроков могли закончится взятием ворот».
Журналисты, беседовавшие с тренером после матча, задали резонный вопрос, когда же «Факел» начнет забивать.
«У меня тоже этот вопрос, — ответил Гусев. — Практически каждую игру мы создаем моменты. Шесть туров без забитых мячей — это очень много. Сказать, что ребята не хотят играть, у меня язык не повернется. Они стараются, есть отдача, но все определяет уровень исполнительского мастерства. Надеюсь, что со следующего тура начнем забивать. Без забитых мячей побед не бывает».
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