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«Верес» — «Шахтёр» — 0:2, «Динамо Киев» — «Заря» — 4:0 (обзоры)
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«Верес» — «Шахтёр» — 0:2, «Динамо Киев» — «Заря» — 4:0 (обзоры) 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 26-го тура чемпионата Украины.
"Верес" — «Шахтёр» — 0:2  "Динамо Киев" — «Заря» — 4:0
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