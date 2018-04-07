Перед пунктами досмотра на арене «Санкт-Петербург», где проходит матч 25-го тура чемпионата России между "Зенитом" и «Краснодаром», образовались очереди. То же самое было и перед товарищеской игрой Россия — Франция (1:3) — тогда зрители прошли досмотр только к началу второго тайма.
Сейчас досмотр проводят специально обученные стюарды, а не курсанты и сотрудники полиции, как было перед матчем сборной. Один из стюардов рассказал «СЭ», что болельщиков предупреждали о заблаговременном приходе на стадион. Для этого «Зенит» перед каждым домашним матчем организовывает развлекательные мероприятия в чаше арены. Однако, по словам стюарда, люди все равно приходят слишком поздно, из-за чего и образуются очереди на вход. Такое происходит почти на всех матчах, даже несмотря на то, что игра с «Краснодаром» началась в удобное время — 16.30. (Игорь НОВИКОВ)
Трансляция матча «Зенит» — «Краснодар»