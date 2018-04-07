Михаил Галактионов: «Ахмат» ничего не создал в атаке в матче с «Рубином»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов подвел итоги матча 25-го тура премьер-лиги с «Рубином» (2:3) на стадионе «Центральный» в Казани.

"Рубин" на своем поле обыграл «Ахмат»

«Победа была закономерна, — приводит слова Галактионова официальный сайт «Рубина». — «Рубин» во всех стадиях игры выглядел лучше и структурно правильнее. Мы в атаке ничего не создали. Отрабатывали на тренировках некоторые моменты, но в игре этого показать не получилось».