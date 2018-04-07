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«Оренбург» обыграл «Химки» и занял второе место в таблице ФНЛ
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«Оренбург» обыграл «Химки» и занял второе место в таблице ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Оренбург» обыграл подмосковные «Химки» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги со счетом 1:0. Об этом сообщает ТАСС.
Единственный гол в матче удалось забить нападающему команды победителей Хасану Мамтову.
На данный момент «Оренбург» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. На третьей строчке таблицы расположились «Крылья Советов», имеющие в активе такое же количество баллов, по дополнительным показателям.
В параллельном матче тура «Волгарь» на домашнем поле сыграл вничью с «Сибирью» со счетом 0:0.
ФНЛ — Первый дивизион. 31-й тур Химки (Химки) — Оренбург (Оренбург) — 0: 1 Голы: 0:1 — Мамтов — 41  Ранее петербургский "Зенит" потерпел поражение от «Краснодара» в матче 25-го тура молодежного первенства России со счетом 0:2.
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