«Оренбург» обыграл «Химки» и занял второе место в таблице ФНЛ

«Оренбург» обыграл подмосковные «Химки» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги со счетом 1:0. Об этом сообщает ТАСС.

Единственный гол в матче удалось забить нападающему команды победителей Хасану Мамтову

На данный момент «Оренбург» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. На третьей строчке таблицы расположились «Крылья Советов», имеющие в активе такое же количество баллов, по дополнительным показателям.

В параллельном матче тура «Волгарь» на домашнем поле сыграл вничью с «Сибирью» со счетом 0:0.