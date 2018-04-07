«Авангард» и «Динамо СПб» не выявили победителя

«Авангард» и «Динамо СПб» сыграли вничью в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 0:0.

Курская команда набрала 38 очков и занимает десятое место в турнирной таблице первого дивизиона России. Петербуржцы имеют в своём активе 48 баллов и располагаются на седьмой позиции.

В следующем туре Футбольной национальной лиги «Авангард» 11 апреля сыграет в гостях с «Ротором-Волгоград». «Динамо СПб» в этот же день на выезде встретится с «Тюменью».