Волгоградскому «Ротору» не засчитали единственный гол на стадионе «Зенит»

Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с командой из Воронежа на домашнем стадионе «Зенит»

— На 24-й минуте полузащитник Мухаммад Султонов забил гол в ворота «Факела», — рассказывают болельщики. — Судьи засчитали офсайд и отменили первый и единственный мяч. Фанаты до сих пор активно обсуждают, был ли гол.

Сегодня волгоградские спортсмены впервые сыграли на поле стадиона «Зенит». Перед домашней игрой рабочие «прочесали» проснувшуюся после зимы траву и засеяли все «проплешины».

На прошлых выходных волгоградские спортсмены со счетом 1: 0 забрали победу у команды «Зенит-2». С тем же счетом игроки завершили матчи против команды «Енисей», идущей в первых строчках турнирной таблицы.