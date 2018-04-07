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Волгоградскому «Ротору» не засчитали единственный гол на стадионе «Зенит»
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Волгоградскому «Ротору» не засчитали единственный гол на стадионе «Зенит» 

v1.ru 34 минуты назад
Фото: v1.ru
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с командой из Воронежа на домашнем стадионе «Зенит».
— На 24-й минуте полузащитник Мухаммад Султонов забил гол в ворота «Факела», — рассказывают болельщики. — Судьи засчитали офсайд и отменили первый и единственный мяч. Фанаты до сих пор активно обсуждают, был ли гол.
Сегодня волгоградские спортсмены впервые сыграли на поле стадиона «Зенит». Перед домашней игрой рабочие «прочесали» проснувшуюся после зимы траву и засеяли все «проплешины».
На прошлых выходных волгоградские спортсмены со счетом 1: 0 забрали победу у команды «Зенит-2». С тем же счетом игроки завершили матчи против команды «Енисей», идущей в первых строчках турнирной таблицы.
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