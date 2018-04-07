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«Авангард» и питерское «Динамо» голов не забили
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«Авангард» и питерское «Динамо» голов не забили 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
В матче 31-го тура первенства ФНЛ «Авангард» дома сыграл вничью с петербуржским «Динамо» — 0:0. Куряне сохраняют математические шансы на попадание в зону стыковых матчей, когда как бело-голубые теоретически могут выйти в РФПЛ напрямую.
Первенство России
31-й тур  "Авангард" (Курск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:0  "Авангард": Чагров, Багаев, Гоцук, Дашаев, Альшин (Митасов, 87), Синяев (Киреев, 59), Гурфов, Нетфуллин, Коробов, Тлупов (Федчук, 68), Минаев (Болов, 82).
"Динамо": Генералов, Бабенков, Юрганов, Коваленко, Бычков, Соловьев (Житников, 61), Кулишев, Цвейба (Лагатор, 65), Песегов, Барсов (Власов, 88), Киреенко (Дворников, 84).
Предупреждение: Юрганов, 49.
Судья: Фролов (Москва).
7 апреля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».
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