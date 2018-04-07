«Авангард» и питерское «Динамо» голов не забили

В матче 31-го тура первенства ФНЛ «Авангард» дома сыграл вничью с петербуржским «Динамо» — 0:0. Куряне сохраняют математические шансы на попадание в зону стыковых матчей, когда как бело-голубые теоретически могут выйти в РФПЛ напрямую.

Первенство России

31-й тур "Авангард" (Курск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 0:0 "Авангард": Чагров, Багаев, Гоцук, Дашаев, Альшин (Митасов, 87), Синяев (Киреев, 59), Гурфов, Нетфуллин, Коробов, Тлупов (Федчук, 68), Минаев (Болов, 82).

"Динамо": Генералов, Бабенков, Юрганов, Коваленко, Бычков, Соловьев (Житников, 61), Кулишев, Цвейба (Лагатор, 65), Песегов, Барсов (Власов, 88), Киреенко (Дворников, 84).

Предупреждение: Юрганов, 49.

Судья: Фролов (Москва).

7 апреля. Курск. Стадион «Трудовые резервы».