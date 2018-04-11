«Ротор-Волгоград» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Авангардом»

Курский футбольный клуб «Аванград» на выезде сыграл вничью с волгоградским «Ротором» в матче 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт" В начале второй половины игры вышедший на замену после перерыва полузащитник Игорь Киреев вывел гостей вперед. Однако в компенсированное арбитром время Мухаммад Султонов спас хозяев от поражения. "Ротор-Волгоград" набрал 34 балла и располагается на 16-й позиции в турнирной таблице ФНЛ. У «Авангарда» 39 очков в активе, клуб из Курска занимает 11-е место в чемпионате. ФНЛ — Первый дивизион. 32-й тур "Ротор-Волгоград" (Волгоград) — «Авангард» (Курск) — 1:1 Голы: 0:1 — Киреев, 53; 1:1 — Султонов, 90