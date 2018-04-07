Ещё
«Славия» с Данни и Нецидом победила «Зброевку» с Базелюком
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Славия» с Данни и Нецидом победила «Зброевку» с Базелюком 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
«Славия» победила «Зброевку» в матче 23-го тура чемпионата Чехии. В составе победителей на поле в заключительной десятиминутке вышли бывший капитан «Динамо» и "Зенита" Данни и экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид.
На 71-й минуте в составе «Зброевки» вышел принадлежащий ЦСКА российский форвард Константин Базелюк. Для него это пятая официальная игра в составе чешского клуба, голы он забивал пока только в товарищеских встречах.
Чемпионат Чехии
Высшая лига
23-й тур  "Зброевка" — «Славия» — 0:1 (0:0)
Гол: Тецл, 71.
Спорт-Экспресс: последние новости
Гол ценой 10 миллионов рублей. Вираж аплодирует Шатову Прогноз "Фонбет": "Зенит" – очевидный фаворит матча с "Краснодаром" К началу матча "Зенит" - "Краснодар" у входа на "Санкт-Петербург" образовались очереди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
Глушаков получил подарок от Буффона
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение