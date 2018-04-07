«Славия» с Данни и Нецидом победила «Зброевку» с Базелюком 

«Славия» победила «Зброевку» в матче 23-го тура чемпионата Чехии. В составе победителей на поле в заключительной десятиминутке вышли бывший капитан «Динамо» и "Зенита" Данни и экс-форвард ЦСКА Томаш Нецид.
На 71-й минуте в составе «Зброевки» вышел принадлежащий ЦСКА российский форвард Константин Базелюк. Для него это пятая официальная игра в составе чешского клуба, голы он забивал пока только в товарищеских встречах.
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23-й тур "Зброевка" — «Славия» — 0:1 (0:0)
Гол: Тецл, 71.