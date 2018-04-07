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Динамовец Круглов стал лучшим бомбардиром полуфиналов волейбольной Суперлиги
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Динамовец Круглов стал лучшим бомбардиром полуфиналов волейбольной Суперлиги 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Полуфинальные серии «Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (2-0) и «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (2-0) завершились за два матча. Самым результативным игроком стал диагональный бело-голубых Павел Круглов, набравший 32 очка во втором матче с питерским «Зенитом» (2:3). На очко меньше (31) в активе Вильфредо Леона из казанского «Зента», который, по общему мнению, едва ли не в одиночку выиграл второй матч у «Кузбасса» (3:2).
Лучшим блокирующим стал динамовец Дмитрий Щербинин, поставивший 9 результативных блоков во втором матче.
Две первые строчки в списке лучших подающих занял Леон. В первой встрече с «Кузбассом» он совершил 5 эйсов, во второй — 10.
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