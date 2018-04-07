Динамовец Круглов стал лучшим бомбардиром полуфиналов волейбольной Суперлиги

Полуфинальные серии «Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (2-0) и «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (2-0) завершились за два матча. Самым результативным игроком стал диагональный бело-голубых Павел Круглов , набравший 32 очка во втором матче с питерским «Зенитом» (2:3). На очко меньше (31) в активе Вильфредо Леона из казанского «Зента», который, по общему мнению, едва ли не в одиночку выиграл второй матч у «Кузбасса» (3:2).

Лучшим блокирующим стал динамовец Дмитрий Щербинин , поставивший 9 результативных блоков во втором матче.

Две первые строчки в списке лучших подающих занял Леон. В первой встрече с «Кузбассом» он совершил 5 эйсов, во второй — 10.