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«Бавария» стала чемпионом Германии
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«Бавария» стала чемпионом Германии 

Свободная пресса 32 минуты назад
Мюнхенская «Бавария» со счётом 4:1 на выезде переиграл «Аугсбургом» в матче 29-го тура Бундеслиги. Эта победа позволила подопечным Юппа Хайнкеса досрочно гарантировать себе чемпионский титул по итогам текущего сезона.
Напомним, до конца розыгрыша текущего сезона Бундеслиги осталось ещё пять туров, но идущий на второй строчке в турнирной таблице «Шальке» потерял математические шансы догнать «Баварию».
Этот титул стал длю мюнхенского клуба уже шестым подряд чемпионством.
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