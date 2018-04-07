Панюков: в «Зените» не обсуждали Шатова, какая разница — сыграет он или нет

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков после поражения в матче 25-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:2) сообщил, что в петербургской команде не обсуждали информацию в прессе, согласно которой полузащитник «быков» Олег Шатов заплатил, чтобы сыграть с сине-бело-голубыми. Контракт Шатова принадлежит «Зениту», в «Краснодаре» он выступает на правах аренды. В сегодняшнем матче 27-летний хавбек открыл счёт, а в концовке был заменён из-за травмы. «В команде не обсуждали, что Шатов заплатил за возможность сыграть с «Зенитом». Какая нам разница — будет ли он играть или нет? Но его гол обескуражил, выбил из колеи. Игра была под нашим контролем, но с отскока залетело. На момент с травмой Шатова не обратил внимание, не видел этот эпизод. Про его слёзы слышал, но, опять же, не видел это воочию», — сказал Панюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым