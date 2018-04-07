Роберто Манчини: «С такой игрой „Зениту“ не светят ни победа в чемпионате, ни Лига чемпионов»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения в матче 25-го тура РФПЛ от «Краснодара» (1:2) отметил низкую результативность нападающих петербуржцев. По его словам, с такой игрой «Зенит» не выиграет чемпионат и не попадет в Лигу чемпионов.

— К сожалению, чтобы выигрывать матчи нужно забивать, — сказал в эфире канала «Наш футбол» Манчини. — Это нам не удалось сделать. У нас было пять практически стопроцентных возможностей, которые нужно было реализовывать. Мы этого не сделали.

— Во втором тайме «Зениту» не удавалось высоко прессинговать. С чем это связано?

— У нас в большинстве матчей линия нападения просто отсутствует. Игроков практически нет на поле, мы не можем ни держать мяч, ни сделать два-три удачных паса подряд. То же самое случилось и сегодня. Не хватало хорошей игры, не хватало хороших нападающих. Не было игры в атаке как таковой.

— Вы передали две записки. Что значили эти посылы футболистам и были ли они реализованы?

— Это просто смена позиции. Если бы им удалось сделать то, что я хотел, мы бы выиграли.

— Паредес перед матчем сказал, что больше смотрит на отрыв от второго места, а не от «Локомотива». Какими глазами вы смотрите на турнирную таблицу?

— С такой игрой нам не светят ни победа в чемпионате, ни Лига чемпионов, потому что нападающие не забивают голы. Последний гол, который забил нападающий, это был гол Дриусси в матче с «Лейпцигом», и то он нам не очень сильно помог. А до этого — даже не помню. Наши нападающие не забивают веками. Пока не начнем забивать, не начнем выигрывать.