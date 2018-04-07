Роберто Манчини: Мое мнение о Шатове не могло поменяться после одного матча

— Вы часто говорите, что соперники против «Зенита» закрываются. «Краснодар» играл против вас открыто. Как вы объясните, что все равно не получилось победить? — «Краснодар» — одна из лучших команд чемпионата, она показывает открытый, атакующий футбол. Игра «Краснодара» — одно из лучших, что есть в чемпионате России. Мы проиграли, потому что не реализовали много стопроцентных моментов. На перерыв мы могли уходить при счете 3:0, 4:0. Я пока сам не понимаю, как мы не реализовали столько шансов. Но если бы это получилось, мы бы легко выиграли.

— Ваше мнение о Шатове после этого матча, после этого гола не поменялось? Не жалеете ли, что отпустили его в аренду? — Мое решение просто не может поменяться после одного матча, — передает слова Манични корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2. Краснодарцы обошли петербуржцев в таблице РФПЛ.