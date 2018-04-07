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«Зенит» идет по худшему за 10 лет графику
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«Зенит» идет по худшему за 10 лет графику 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
В 24 матчах чемпионата-2017/18 "Зенит" набрал всего 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Это самый плохой результат питерского клуба на данном отрезке, начиная с сезона-2008. Тогда команда Дика Адвоката после 24 матчей также была пятой в таблице, но имела в активе всего 38 очков.
Для сравнения в двух предыдущих сезонах сине-бело-голубые, тренируемые Андре Виллаш-Боашем и Мирчей Луческу, имели после 24 туров по 46 очков, а в чемпионском сезоне-2014/15 — 56 баллов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Зенит — Краснодар
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