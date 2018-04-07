Футболист «Краснодара» Шатов получил травму во время матча с «Зенитом»

"Не знаю, почему Шатов плакал. У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Если она просто забилась, то, думаю, это не очень страшно. Подробнее покажет только углубленное обследование", — заявил Мусаев.

Также тренер рассказал о настрое Шатова на следующие игры.

"Не могу знать, какая заряженность у него будет перед другими играми, но тут он сказал, что вышел играть за «Краснодар», а не против «Зенита», — отметил он.

Ранее Мусаев прокомментировал победу своих подопечных над петербургским «Зенитом» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.