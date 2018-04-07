Ещё
Футболист «Краснодара» Шатов получил травму во время матча с «Зенитом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Краснодара» Шатов получил травму во время матча с «Зенитом» 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Газета.Ru
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что полузащитник краснодарцев Олег Шатов во время матча чемпионата России против "Зенита" получил повреждение четырехглавой мышцы бедра. Об этом сообщает ТАСС.
"Не знаю, почему Шатов плакал. У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Если она просто забилась, то, думаю, это не очень страшно. Подробнее покажет только углубленное обследование", — заявил Мусаев.
Также тренер рассказал о настрое Шатова на следующие игры.
"Не могу знать, какая заряженность у него будет перед другими играми, но тут он сказал, что вышел играть за «Краснодар», а не против «Зенита», — отметил он.
Ранее Мусаев прокомментировал победу своих подопечных над петербургским «Зенитом» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: "Зенит" подал жалобу в ФИФА на турецкий "Трабзонспор" из-за трансфера Шейдаева Североамериканские индейцы посетили праздник День Ворона в Ненецком АО Руководство "Казань-Арены" разработает новую концепцию организации матчей к сезону-2018/19
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение