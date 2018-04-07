«Фиорентина» на выезде обыграла «Рому» в матче чемпионата Италии

«Фиорентина» в гостях одержала победу над «Ромой» со счетом 2:0 в матче 31-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей голами отметились полузащитник Марко Бенасси и нападающий Джованни Симеоне

После победы «Фиорентина» с 50 очками поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице национального чемпионата. «Рома», в составе которой 60 баллов, занимает третье место.

Италия — Серия А. 31-й тур Рома (Рим) — Фиорентина (Флоренция) — 0:2 Голы: 0:1 — Бенасси — 7, 0:2 — Симеоне — 39 Ранее «Беневенто» на домашнем поле потерпел поражение от «Ювентуса» в поединке 31-го тура итальянской Серии А.