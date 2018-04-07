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«Фиорентина» на выезде обыграла «Рому» в матче чемпионата Италии
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«Фиорентина» на выезде обыграла «Рому» в матче чемпионата Италии 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
«Фиорентина» в гостях одержала победу над «Ромой» со счетом 2:0 в матче 31-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей голами отметились полузащитник Марко Бенасси и нападающий Джованни Симеоне.
После победы «Фиорентина» с 50 очками поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице национального чемпионата. «Рома», в составе которой 60 баллов, занимает третье место.
Италия — Серия А. 31-й тур Рома (Рим) — Фиорентина (Флоренция) — 0:2 Голы: 0:1 — Бенасси — 7, 0:2 — Симеоне — 39  Ранее «Беневенто» на домашнем поле потерпел поражение от «Ювентуса» в поединке 31-го тура итальянской Серии А.
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