Роберто Манчини: «Я не заинтересован в деньгах. Если решу, то уйду»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после поражения в домашнем матче 25-го тура чемпионата России от «Краснодара» (1:2) подчеркнул, что не интересует выплата неустойки, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ. Манчини заявил, что пытается сделать команду топ-уровня.

— Я не заинтересован в выплате неустойки, в деньгах. Если я решу, то уйду. Я пытаюсь сделать команду топ-уровня из игроков, которые есть, — сказал Манчини.

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