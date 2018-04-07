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Заболотный: в поражении от «Краснодара» виноват только «Зенит»
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Заболотный: в поражении от «Краснодара» виноват только «Зенит» 

Чемпионат.com 11 минут назад
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал домашнее поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 25-го тура РФПЛ с «Зенитом».
«Конечно, этот итог — полностью наша вина. Тут мало что можно сказать: мы проиграли, вот и всё. Я буду выглядеть слабым, если скажу, что это было невезение.
Что касается момента в первом тайме, то контакт был. Момент на усмотрение судьи — я не могу делать его работу.
Сегодняшнее поражение не добавляет уверенности, но мы большой клуб и должны справляться с кризисом. Бывают неудачные серии, но они должны когда-нибудь заканчиваться — мы над этим работаем.
Аренда Шатова? Я не владелец клуба, чтобы решать такие вещи. И я с ним не успел поиграть вместе, чтобы судить о том, не хватает ли его в команде», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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