Заболотный: в поражении от «Краснодара» виноват только «Зенит»

«Конечно, этот итог — полностью наша вина. Тут мало что можно сказать: мы проиграли, вот и всё. Я буду выглядеть слабым, если скажу, что это было невезение.

Что касается момента в первом тайме, то контакт был. Момент на усмотрение судьи — я не могу делать его работу.

Сегодняшнее поражение не добавляет уверенности, но мы большой клуб и должны справляться с кризисом. Бывают неудачные серии, но они должны когда-нибудь заканчиваться — мы над этим работаем.