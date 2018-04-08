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Анчелотти: поздравления «Баварии», игрокам, болельщикам и моему другу Хайнкесу
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Анчелотти: поздравления «Баварии», игрокам, болельщикам и моему другу Хайнкесу 

Чемпионат.com 11 минут назад
Фото: Reuters
Итальянский специалист Карло Анчелотти поздравил «Баварию» с завоеванием титула чемпиона Германии. Мюнхенский клуб в шестой раз подряд выиграл Бундеслигу после победы над «Аугсбургом» (4:1) в матче 29-го тура.
«Мои поздравления «Баварии», её игрокам, клубу, болельщикам и моему другу Юппу Хайнкесу», — написал Анчелотти в своём «твиттере».
Анчелотти тренировал «Баварию» с 2016 по 2017 год и выиграл с командой чемпионат и два Суперкубка Германии. Прошлой осенью руководство мюнхенского клуба приняло решение уволить специалиста. К победе в чемпионате «Баварию» привёл Юпп Хайнкес.
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