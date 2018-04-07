Тренер «Баварии» Хайнкес поздравил Анчелотти с победой клуба в Бундеслиге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес после досрочной победы клуба в чемпионате Германии поздравил бывшего тренера команды Карло Анчелотти , который был уволен в сентябре 2017 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Тренер несет ответственность в долгосрочной перспективе, но главные герои — это футболисты. Они проделали выдающуюся работу. Хочу сказать большое спасибо Карло Анчелотти, он отличный тренер", — приводит слова Хайнкеса Kicker.

Анчелотти сотрудничал с немецким клубом с июля 2016 года. Под его руководством мюнхенцы победили в чемпионате Германии и дважды становились обладателем Кубка Германии.

Ранее «Бавария» разгромила «Аугсбург» в матче 29-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1 и досрочно стала чемпионом страны.