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Классон: «Краснодар» играл лучше «Зенита» и заслужил победу
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Классон: «Краснодар» играл лучше «Зенита» и заслужил победу 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: sportdialog.ru
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в гостевом поединке 25-го тура РФПЛ.
«Я считаю, что в итоге игра хорошо сложилась для нас. Нам немного повезло, что первый тайм закончился 1:1. У нас было много ошибок в передачах, но после перерыва мы действовали лучше и, считаю, заслужили победу.
Кроме моего гола, у нас были ещё моменты. Мог забить Вандерсон, однако был такой момент, когда игра могла пойти в любом направлении. Считаю, что нам чуть-чуть повезло, что выиграли именно мы», — передаёт слова Классона корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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