Классон: «Краснодар» играл лучше «Зенита» и заслужил победу

«Я считаю, что в итоге игра хорошо сложилась для нас. Нам немного повезло, что первый тайм закончился 1:1. У нас было много ошибок в передачах, но после перерыва мы действовали лучше и, считаю, заслужили победу.